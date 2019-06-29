Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за ситуации с паводком

Президент России Владимир Путин принял решение внепланово посетить пострадавшую от паводка Иркутскую область.

Поздним вечером в субботу 29 июня глава государства проведет там совещание с участием главы Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает в субботу вечером издание «Ведомости», совещание по ликвидации последствий наводнения с участием президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Евгения Зиничева пройдет в городе Братск. Также в совещании участие примут полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Накануне в пятницу в Иркутскую область прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который взял на себя координацию мер по ликвидации последствий наводнения.

Причиной сильнейшего за последние 25 лет наводнения в Иркутской области стали проливные дожди, которые обрушились на регион в начале недели. К настоящему моменту в зоне подтопления находятся 30 населенных пунктов. Более 4 000 жилых домов, в которых проживает более 10 000 оказались в воде. 27 000 тысяч жителей области остаются без света. За медицинской помощью обратились свыше 350 человек. К настоящему моменту известно, что в результате наводнения погибли не менее трех человек, в том числе один ребенок.

В регионе введен режим ЧС. В городе Тулун проводится эвакуация населения в связи с тем, что река вышла из берегов и прорвала дамбу. Также в результате мощного наводнения были разрушены 15 автомобильных мостов, и подтоплены 30 участков дорог, местами уровень воды над дорожным полотном поднимался на три метра. В связи с чрезвычайной ситуацией власти приняли решение закрыть на время автомобильное движение по федеральной трассе «Сибирь»

Как сообщают власти региона, семьям погибших в результате паводка будут выплачена компенсация в размере миллиона рублей, все пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, а также будет выплачена компенсация за утраченное имущество, которая составит от 50 до 100 тысяч рублей. Всего на выплаты пострадавшим от паводка выделено около миллиарда рублей.