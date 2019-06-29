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19:52   29 Июня 2019
Россия

Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за ситуации с паводком

Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за ситуации с паводком

Президент России Владимир Путин принял решение внепланово посетить пострадавшую от паводка Иркутскую область.

Поздним вечером в субботу 29 июня глава государства проведет там совещание с участием главы Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает в субботу вечером издание «Ведомости», совещание по ликвидации последствий наводнения с участием президента РФ Владимира Путина и главы МЧС  Евгения Зиничева пройдет в городе Братск. Также в совещании участие примут полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Накануне в пятницу в Иркутскую область прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который взял на себя координацию мер по ликвидации последствий наводнения.

Причиной сильнейшего за последние 25 лет наводнения в Иркутской области стали проливные дожди, которые обрушились на регион в начале недели. К настоящему моменту в зоне подтопления находятся 30 населенных пунктов. Более 4 000 жилых домов, в которых проживает более 10 000 оказались в воде. 27 000 тысяч жителей области остаются без света. За медицинской помощью обратились свыше 350 человек. К настоящему моменту известно, что в результате наводнения погибли не менее трех человек, в том числе один ребенок.

Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за ситуации с паводком

В регионе введен режим ЧС. В городе Тулун проводится эвакуация населения в связи с тем, что река вышла из берегов и прорвала дамбу. Также в результате мощного наводнения были разрушены 15 автомобильных мостов, и подтоплены 30 участков дорог, местами уровень воды над дорожным полотном поднимался на три метра. В связи с чрезвычайной ситуацией власти приняли решение закрыть на время автомобильное движение по федеральной трассе «Сибирь»

Как сообщают власти региона, семьям погибших в результате паводка будут выплачена компенсация в размере миллиона рублей, все пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, а также будет выплачена компенсация за утраченное имущество, которая составит от 50 до 100 тысяч рублей. Всего на выплаты пострадавшим от паводка выделено около миллиарда рублей.

Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за ситуации с паводком

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Автор: Александр Люблинский
#путин #паводок #иркутскаяобласть

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