Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку

Ровно 15 лет назад был убит спецкор журнала «Город» Максим Максимов, который работал заместителем начальника отдела расследований Агентства журналистских расследований. В тот день журналист вышел ненадолго из дома на назначенную встречу и не вернулся. Председатель совета директоров «Ажур-медиа», писатель Андрей Константинов считает, что спецкор должен быть посмертно представлен к государственной награде, о чем рассказал «Петербургскому дневнику».

«Я считаю, что Максим был убит. Мы же с коллегами провели собственное расследование, понимаем, что случилось, и, полагаю, знаем, кто ответственен за его гибель. С моей точки зрения, журналист Максим Максимов погиб как герой, исполняя свой долг. Погиб в бою с нечистью, совершенно по-солдатски», — заявил собеседник издания.

По его словам, Максимов ушел из жизни, потому что расследовал деятельность коррумпированных сотрудников милиции, которые и расправились с ним. По мнению Константинова, журналист погиб за то, чтобы жизнь людей была лучше и чище.

За эти долгие годы «ажуровцы» не раз привлекали внимание людей при погонах и без к лежащему по сей день «глухарем» делу Максимова, призывая их возобновить расследования и на этот раз довести его до конца. Однако пока их требования не находят большого отклика в компетентных кругах.

«Думаю, что это происходит от какого-то человеческого равнодушия и черствости. Я почему так говорю горько? Ну за 15 лет можно же было из себя хоть что-то выдавить на этот счет! Нет, ничего» – сказал Константинов.

По его мнению, несмотря на то, что сегодня, по сути, у дела истек срок давности, о нем нельзя забывать.