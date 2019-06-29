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19:09   29 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси начали в субботу, 29 июня, массовое шествие. Таким образом они отмечают день протестов с требованием отставки главы МВД страны Георгия Гахарии, сообщает РИА Новости.

Демонстранты, как отмечает агентство, прошли по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы. Они несут в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!» В митинге участвуют оппозиционные партии и их сторонники.

Напомним, с 20 июня в грузинской столице проходят протестные акции. Митингующие крайне недовольные участием делегатов от РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы ранее врывались в здание парламента, где находились российские представители. Тогда пострадали 240 человек, еще более 300 задержали.

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Автор: Алла Ларионова
#митинг #грузия #протесты

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