Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси начали в субботу, 29 июня, массовое шествие. Таким образом они отмечают день протестов с требованием отставки главы МВД страны Георгия Гахарии, сообщает РИА Новости.

Демонстранты, как отмечает агентство, прошли по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы. Они несут в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!» В митинге участвуют оппозиционные партии и их сторонники.

Напомним, с 20 июня в грузинской столице проходят протестные акции. Митингующие крайне недовольные участием делегатов от РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы ранее врывались в здание парламента, где находились российские представители. Тогда пострадали 240 человек, еще более 300 задержали.