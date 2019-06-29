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18:49   29 Июня 2019
Россия

Сотрудники Росгвардии спасли ребенка при наводнении в Иркутской области

Сотрудники Росгвардии спасли ребенка при наводнении в Иркутской области

Росгвардейцы спасли тонущего мальчика во время наводнения в Иркутской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. Стражи порядка проезжали по мосту в затопленной зоне, когда обратили внимание на толпу людей. Росгвардейцы решили узнать, в чем проблема. Когда они вышли из авто, то узнали, что в реку упал ребёнок. Мальчик уже с головой ушел под воду, когда младший сержант Антон Пытлев бросился ему на помощь.  

Однако сразу спасти ребенка не удалось из-за сильного течения, потому росгвардейцу потребовалось подкрепление. Четверо правоохранителей кинулись в воду и выловили утопающего в реке. Они же оказали ему первую помощь в патрульной машине, а после доставили в ближайшую больницу.

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Автор: Алла Ларионова
#ребенок #росгвардия #иркутская область

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