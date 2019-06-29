- Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба

США, добиваясь мира в Идлибе и настаивая на полной демилитаризации региона¸ пытаются устранить симптом, а не причину кризиса, к тому же они преследуют интересы собранных там террористов и свои собственные, а безопасность мирного населения волнует их в последнюю очередь.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал в субботу Борис Долгов – ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, комментируя заявления спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри о том, что идлибский вопрос якобы можно решить только невоенными методами.

По словам Джеффри, Вашингтон главную роль в урегулировании ситуации отводит России, которая должна оказать влияние на сирийское руководство в и убедить его прекратить военные действия на северо-западе страны.

Комментируя эти высказывания представителя США, Борис Долгов указал на то, что Вашингтон пытается замаскировать сконцентрированных в Идлибе террористов под «умеренную оппозицию».

«В Идлибе сосредоточены далеко не только умеренные вооруженные бандгруппы, но и радикальные исламистские формирования, прежде всего – из состава «Ан-Нусры»* (террористической группировки, запрещенной на только в России, но и в самих США), - отметил эксперт.

При этом он добавил, что сейчас данная группировка сменила название на «Тахрир аш-Шам» и часть западных стран, а также Турция, определяют ее, как новое объединение, якобы не террористическое, а гораздо более умеренное. По словам Долгова, это в корне неверно – радикальная идеология группировки никуда не делась вместе с прежним названием – это все те же боевики, желающие создать на территории Сирии исламистское квазигосударство.

К тому же, напомнил эксперт, в начале текущего года «Джебхат-ан-Нусра»* практически установила в Идлибе монополию, подмяв под себя множество менее радикальных и крупных бандформирований. И американцев такая ситуация устраивает, так как они как раз стремились сохранить эти группировки в зависимом от себя положении.

«Именно на фоне этого и нужно рассматривать данные клеветнические заявления представителей Госдепа о якобы разрушительных бомбардировках САР и РФ. На самом же деле в задачи сирийских и российских сил входит ликвидация этого последнего крупного гнезда терроризма в стране, но они действуют точечно и постепенно в интересах безопасности населения», - отметил Долгов.

В заключение он подчеркнул, что не встревоженные заявления Вашингтона, а работа сирийской армии и действия ВКС РФ ведут к устранению угроз для мирных жителей, которыми являются присутствующие в Идлибе радикалы-исламисты.

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