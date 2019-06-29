Капитанов поставил интересы петербуржцев выше своих партийных амбиций

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне в пятницу 28 июня назначил Олега Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

В субботу утром Капитанов, посетив праздник Сабантуй в деревне Энколово, сообщил журналистам, что он на время приостанавливает свое членство в ЛДПР, в связи с получением должности в Смольном, так как считает приоритетной работу в команде Александра Беглова на пользу Петербурга и его жителей.

«Я сейчас приостанавливаю членство в партии ЛДПР, потому что интересы петербуржцев гораздо важнее, и я сделаю все для того, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой», — заявил политик.

По словам Капитанова, первым делом на новой должности он планирует работать трудовыми отношениями в частном секторе, выводя их из тени, так как наполнение бюджета должно быть прозрачным и прямым. При этом он подчеркнул, что предпринимаемые на этом поприще шаги не должны отразиться на дружбе народов.

Член ассоциации политических консультантов России Игорь Сопов прокомментировал изданию «НьюИнформ» назначение Капитанова на должность в Смольном, а также его решение на время приостановить свое членство в ЛДПР.

«Молодые политики, которые состоят в партийных структурах, возглавляемых пожилыми руководителями, такими как Жириновский, понимают, что перспектив карьерного роста нет. Любое предложение, которое позволяет им проявить себя, показать свою индивидуальность, они воспринимают с радостью», — заявил эксперт.

При этом он выразил уверенность в том, что Капитанов с его жизненным и рабочим опытом оправдает возложенные надежды и справится с поставленными перед ним задачами.