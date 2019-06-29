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18:14   29 Июня 2019
Россия

Капитанов поставил интересы петербуржцев выше своих партийных амбиций

Капитанов поставил интересы петербуржцев выше своих партийных амбиций

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне в пятницу 28 июня назначил Олега Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

В субботу утром Капитанов, посетив праздник Сабантуй в деревне Энколово, сообщил журналистам, что он на время приостанавливает свое членство в ЛДПР, в связи с получением должности в Смольном, так как считает приоритетной работу в команде Александра Беглова на пользу Петербурга и его жителей.

«Я сейчас приостанавливаю членство в партии ЛДПР, потому что интересы петербуржцев гораздо важнее, и я сделаю все для того, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой», — заявил политик.

По словам Капитанова, первым делом на новой должности он планирует работать трудовыми отношениями в частном секторе, выводя их из тени, так как наполнение бюджета должно быть прозрачным и прямым. При этом он подчеркнул, что предпринимаемые на этом поприще шаги не должны отразиться на дружбе народов.

Капитанов поставил интересы петербуржцев выше своих партийных амбиций

Член ассоциации политических консультантов России Игорь Сопов прокомментировал изданию «НьюИнформ» назначение Капитанова на должность в Смольном, а также его решение на время приостановить свое членство в ЛДПР.

«Молодые политики, которые состоят в партийных структурах, возглавляемых пожилыми руководителями, такими как Жириновский, понимают, что перспектив карьерного роста нет. Любое предложение, которое позволяет им проявить себя, показать свою индивидуальность, они воспринимают с радостью», — заявил эксперт.

При этом он выразил уверенность в том, что Капитанов с его жизненным и рабочим опытом оправдает возложенные надежды и справится с поставленными перед ним задачами.

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Автор: Александр Люблинский
#назначение #должность #смольный #беглов #капитанов

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