Министры финансов РФ и США коротко  пообщались на полях G20

Короткая встреча «на ногах» между главой американского Министерства финансов Стивеном Мнучин министром финансов РФ, первым вице-премьером Антоном Силуановым состоялась на полях саммита «Большой Двадцатки» в японской Осаке.

Об этом журналистам рассказал заместитель российского министра Сергей Сторчак.

«У них был контакт три минуты, Мнучин и Антон Германович (Силуанов) встречались «на ногах» по итогам беседы двух президентов(России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа)», - сообщил замминистра, не уточнив, что именно успели обсудить главы финансовых ведомств.

Напомним: в мае текущего года Ситивен Мнучин сообщил, что встречался с Силуановым в Венесуэле, не уточнив, когда именно это произошло. Также министры финансов России и США встречались в апреле 2018 года на полях ежегодной встречи МВФ (Международного валютного фонда» с Всемирным банком. Эта встреча была первой с момента введения Вашингтоном антироссийских санкций в 2014 голу.