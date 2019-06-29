Рябцева призвала Навального снять Соболь с выборов после скандала с «рисовкой» подписей

Независимый журналист Леся Рябцева уверена, что опальный блогер Алексей Навальный вместе с соратниками должен поступить справедливо и снять юриста ФБК Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму после скандальной истории с подделкой подписей избирателей на одной из квартир в Пресненском районе Москвы.

Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в фальсификации подписей граждан в поддержку Соболь. Изначально в полицию обратился друг владельца жилплощади, которого в настоящий момент нет в Москве, по просьбе самого собственника. У хозяина возникли подозрения насчет находившихся там людей, как оказалось не беспочвенные.

Стражи порядка, прибывшие на место, обнаружили в квартире трех человек, заполнявших подписные листы в поддержку Соболь. Видеозапись, запечатлевшая обнаружение оперативниками места для «рисовки» подписей, вскоре появилась в сети. На кадрах отчетливо видны бланки и агитационные листы юриста ФБК.

Независимый журналист и бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» в беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» высказала свое мнение относительно этого скандала.

«Я считаю, что, по полной справедливости, сторонники Навального должны требовать от Любови Соболь сняться с выборов, так как вчера они это требовали от Митрохина и тех, у кого якобы тоже есть фальшивые подписи. Мне кажется, это будет справедливо», — заявила она.

По мнению журналиста, Соболь в ответ на это лишь в очередной раз устроит скандал, чтобы бы привлечь побольше внимания к собственной персоне и не потерять последних сторонников.

«Она же в это играет не на полном серьезе, к сожалению. Ей не важна победа, не важно пройти в Мосгордуму, ей важно, чтобы вокруг нее и ее фюрера (Алексея Навального — прим.) был постоянный информационный шум», — считает Рябцева.

Собеседник издания согласилась с тем, что для многих членов ОПГ Навального такого рода фальсификации уже становятся нормой.

«Я видела слухи от Яшина, который имеет отношение к этой команде, что от него уже ушли два юриста. И как только от него уходили юристы, увеличивалось количество подписей», — подчеркнула она.

Рябцева предположила, что люди не хотят брать на себя ответственность за фабрикацию документов. Она также напомнила, что неожиданно накануне нашли подписи за члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина, а сегодня – за Соболь.