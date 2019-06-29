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17:26   29 Июня 2019
Россия

«Союзные крылья» РФ и САР украсили стену в Петербурге

«Союзные крылья» РФ и САР украсили стену в Петербурге

Граффити, посвященное дружбе России и Сирии, появилось в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Денис Четырбок в Telegram-канале 29 июня.

«В муниципальном образовании Красненькая речка появилась новая работа художников… — граффити «Союзные крылья», посвященное особой дружбе российского и сирийского народов», — написал парламентарий.

Арт-проект выполнен в виде двух крыльев, раскрашенных в цвета российского и сирийского флагов. Четырбок отметил, что подобные работы давно стали неотъемлемой частью городской среды Северной столицы.

«Мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена», — подчеркнул он.

Уличные художники Петербурга давно украшают стены города на Неве портретами известных личностей, кадрами из фильмов и даже зарисовками на тему резонансных событий. Так, одними из самых известных граффити стали портрет актера Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль в серии фильмов «Брат», музыкантов Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, а также других деятелей культуры. Стоит отметить и фреску с изображением собора Парижской Богоматери, который сгорел 15 апреля.

«Союзные крылья» РФ и САР украсили стену в Петербурге

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Автор: Анна Манц
#сирия #петербург #граффити

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