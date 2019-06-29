«Союзные крылья» РФ и САР украсили стену в Петербурге

Граффити, посвященное дружбе России и Сирии, появилось в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Денис Четырбок в Telegram-канале 29 июня.

«В муниципальном образовании Красненькая речка появилась новая работа художников… — граффити «Союзные крылья», посвященное особой дружбе российского и сирийского народов», — написал парламентарий.

Арт-проект выполнен в виде двух крыльев, раскрашенных в цвета российского и сирийского флагов. Четырбок отметил, что подобные работы давно стали неотъемлемой частью городской среды Северной столицы.

«Мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена», — подчеркнул он.

29 июня «Молодая Гвардия» совместно с Артёмом Буржем (лидером художников из группы #HoodGraff) создали граффити «Союзные крылья». Точно такое же граффити позднее появится на территории Дамаска. Хорошая идея и исполнение! Миру мир! pic.twitter.com/1h6n0R1zu5 — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 29 июня 2019 г.

Уличные художники Петербурга давно украшают стены города на Неве портретами известных личностей, кадрами из фильмов и даже зарисовками на тему резонансных событий. Так, одними из самых известных граффити стали портрет актера Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль в серии фильмов «Брат», музыкантов Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, а также других деятелей культуры. Стоит отметить и фреску с изображением собора Парижской Богоматери, который сгорел 15 апреля.