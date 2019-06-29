Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»

Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня.

«У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам.

Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения. Это касается очищения «грязной» нефти, которая находится в хранилище. Над вопросом работают ученые и специалисты «Транснефти».

«Есть уже конкретные предложения», — указал министр.

В апреле в нефтепровод «Дружба», соединяющий Россию и Европу через Белоруссию, попало сырье с примесью хлоридов. В конце апреля Польша и Украина прекратили принимать нефть из-за загрязнения. За май прокачку «чистого» сырья возобновили в РБ, Венгрии, Чехии, Словакии и на Украине. Польша пошла на аналогичный шаг в начале июня. Компания «Транснефть» компенсирует убытки из-за инцидента.