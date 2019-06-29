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16:49   29 Июня 2019
Россия

Беглов рассказал про инновационный Петербург

Беглов рассказал про инновационный Петербург

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителями общественности Центрального района Северной столицы, чтобы рассказать им о развитии городского пространства. Об этом сообщают «Невские новости» 29 июня.

Глава указал, что Петербург должен стать более инновационным. Для этого необходимо вкладывать хотя бы 15 процентов из городского бюджета и активно привлекать инвесторов.

«Будем строить город инновационным, будем приглашать инвесторов, которые будут развивать наш город во всех сферах», — отметил он.

Помимо этого, нужно сократить разрыв между жилыми помещениями и объектами социального значения. Согласно словам градоначальника, чтобы уравнять эти категории, в Петербурге надо построить 169 детских садов, 84 школы и 52 медицинских учреждения.

Напомним, что в субботу Беглов проводит рабочий объезд Центрального района. Ранее он посетил новый ЖК «Царская столица», где обратил внимание на насущные проблемы жильцов.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #инновации

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