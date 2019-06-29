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 Жена эмира Дубая сбежала с детьми и деньгами, попросив убежища в Германии

Жена эмира Дубая сбежала с детьми и деньгами, попросив убежища в Германии
17:08   29 Июня 2019
Весь мир

Жена эмира Дубая сбежала с детьми и деньгами, попросив убежища в Германии

Жена эмира Дубая сбежала с детьми и деньгами, попросив убежища в Германии

Эмиратская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума – забрав двоих детей и крупную сумму денег, сбежала из страны в Германию, где попросила убежища и подала документы на развод.

Об этом в субботу сообщает британское издание The Sun, отмечая, что жена эмира ОАЭ не появлялась на публике уже много месяцев – с февраля текущего года. С собой в Германию принцесса Хайя бинт аль-Хусейн забрала одиннадцатилетнюю дочь и семилетнего сына, а также 31 миллион фунтов стерлингов, что равно примерно 39 миллионам долларов.

Ситуация стала причиной дипломатического казуса между Объединенными Арабскими Эмиратами и Германией. Ранее эмир Дубая уже обращался к германским властям с просьбой выдать ему детей и супругу, но в ответ получил отказ.

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Автор: Александр Люблинский
#премьер #оаэ #дубай #жена #принцесса #эмир

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