Жена эмира Дубая сбежала с детьми и деньгами, попросив убежища в Германии

Эмиратская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума – забрав двоих детей и крупную сумму денег, сбежала из страны в Германию, где попросила убежища и подала документы на развод.

Об этом в субботу сообщает британское издание The Sun, отмечая, что жена эмира ОАЭ не появлялась на публике уже много месяцев – с февраля текущего года. С собой в Германию принцесса Хайя бинт аль-Хусейн забрала одиннадцатилетнюю дочь и семилетнего сына, а также 31 миллион фунтов стерлингов, что равно примерно 39 миллионам долларов.

Ситуация стала причиной дипломатического казуса между Объединенными Арабскими Эмиратами и Германией. Ранее эмир Дубая уже обращался к германским властям с просьбой выдать ему детей и супругу, но в ответ получил отказ.