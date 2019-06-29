Беглов ознакомился с новым ЖК в Центральном районе Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербург Александр Беглов посетил новый ЖК «Царская столица» во время рабочего объезда Центрального района Северной столицы. Об этом сообщают «Невские новости» 29 июня.

Первым делом, городской глава обратил внимание на большое число припаркованных машин во дворе. Жильцы объяснили это высокой стоимостью места в паркинге. Чтобы избавить двор от автомобилей, районная администрация пообещала продавать паркинг в рассрочку на десять лет.

Также люди, купившие здесь квартиры, пожаловались на отсутствие регулировки движения внутри квартала. Из-за этого, машины ездят в обе стороны, что представляет опасность для жильцов. Градоначальник отметил, что в этих местах можно ввести реверсивное движение, а также сделать специальные дорожки для велосипедистов. К тому же, важно следить за скоростью при движении во дворах.

Беглов порекомендовал петербуржцам обращаться к нему напрямую через страницу в социальной сети «ВКонтакте» при возникновении проблем.

Стоит отметить, что в районе наблюдается сложная ситуация с социально значимыми объектами, в частости с образовательными и медицинскими учреждениями. Уже осенью здесь откроют двери кабинеты врачей общей практики и педиатров.

К 2023 году должен появиться детский сад на 170 мест, который будет совмещен с начальной школой на 300 учеников. Его построит город, но для этого необходимо ликвидировать свалку строительного мусора на пустыре. Районная администрация уже нашла подрядчиков, которые закончат работы к концу текущего года.

Новый жилой комплекс появился на Кременчугской улице в 2017 году. Его площадь составляет более 64 тысяч квадратных метров. ЖК насчитывает 13 многоквартирных домов, в которых могут проживать свыше семи тысяч человек.