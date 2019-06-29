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16:28   29 Июня 2019
Политика

Абэ заявил об укреплении сотрудничества Москвы и Токио в борьбе с киберугрозами

Абэ заявил об укреплении сотрудничества Москвы и Токио в борьбе с киберугрозами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подводя итоги прошедшей в субботу двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал об укреплении доверительных отношений между нашими странами в сфере обеспечения безопасности, а также в области борьбы с киберугрозами, наркотиками и отмыванием денег.

«Начиная со встречи в формате «2+2» в конце прошлого месяца развиваются отношения и обмены между оборонными ведомствами, службами безопасности на море и пограничными службами, — говорит японский премьер. — В области обеспечения безопасности доверие между нашими странами укрепляется. Кроме того, Япония и Россия укрепляют сотрудничество в области таких нетрадиционных угроз как наркотики, киберугрозы и отмывание денег».

Ранее российский президент Владимир Путин подводя итоги переговоров с Синдзо Абэ в городе Осака, рассказал о достигнутых договоренностях по созданию скоростного канала передачи данных из Японии в Европу, одним из этапов которого станет прокладка кабеля из японского города Ниигата в российскую Находку. Также сообщалось, что Россия и Япония договорились в рамках совместной хозяйственной деятельности на территории Южных Курил развивать там туризм и мусороперерабатывающую отрасль.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #япония #абэ #осака

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