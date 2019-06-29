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16:03   29 Июня 2019
Весь мир

Путин рассказал о проекте скоростного канала передачи данных из Японии в Европу

Путин рассказал о проекте скоростного канала передачи данных из Японии в Европу

Россия и Япония собираются совместно принять участие в реализации проекта по прокладке скоростного канала передачи данных «Япония – Европа», на одном из этапов которого будет необходимо протянуть подводный кабель из российской Находки в японский город Ниигата.

Об этом российский лидер сообщил, подводя итоги после прошедших в Осаке переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«На повестке дня проект по созданию нового, скоростного канала для передачи данных «Япония – Европа», предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты», - сообщил глава государства.

При этом Путин отметил укрепление российско-японских связей в области высоких технологий. По его словам, договоренность по строительству предприятий концерна Canon на территории РФ позволит нам наладить производство новейшего диагностического медоборудования.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #переговоры #япония #абэ #осака

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