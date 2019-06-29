Песков заявил, что Путину докладывают о ситуации с паводками в Иркутской области

Поедет ли президент России Владимир Путин в Иркутскую область, пострадавшую от сильных паводков, на данный момент неизвестно, но главе государства докладывают о ситуации в регионе.

Об этом в субботу журналистам рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос, известно ли президенту о ситуации с паводком в Иркутской области, Песков ответил:

«Докладывают».

При этом он отметил, что пока не может сказать, собирается ли Путин посетить регион в связи с ЧП.

Проливные дожди в Иркутской области стали причиной сильных паводков, из-за которых в регионе пришлось вести режим Чрезвычайной ситуации. К утру субботу наводнение затронуло более 30 населенных пунктов в четырех районах области – Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском. Подтоплены оказались 3 700 жилых домов. В которых проживают не менее 9 000 человек.