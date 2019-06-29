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 Путин пригласил Абэ во Владивосток на Восточный экономический форум

Путин пригласил Абэ во Владивосток на Восточный экономический форум
15:21   29 Июня 2019
Весь мир

Путин пригласил Абэ во Владивосток на Восточный экономический форум

Путин пригласил Абэ во Владивосток на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин, выступая по окончании переговоров с премьер-министром Японии в Осаке, пригласил Синдзо Абэ посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в сентябре текущего года во Владивостоке.

«Будем рады видеть господина Абэ, японских коллег на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме», — сказал глава государства.

Напомним: ранее японский премьер трижды посещал ежегодный Восточный экономический форум во Владивостоке — в 2016, 2017 и 2018 годах. В 2019 году ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября.

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Автор: Александр Люблинский
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