Путин пригласил Абэ во Владивосток на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин, выступая по окончании переговоров с премьер-министром Японии в Осаке, пригласил Синдзо Абэ посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в сентябре текущего года во Владивостоке.

«Будем рады видеть господина Абэ, японских коллег на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме», — сказал глава государства.

Напомним: ранее японский премьер трижды посещал ежегодный Восточный экономический форум во Владивостоке — в 2016, 2017 и 2018 годах. В 2019 году ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября.