Полиция установила, за кого из кандидатов в Мосгордуму подделывали подписи

Подозреваемых в подделке подписей в пользу кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь задержали в Москве.

В субботу, 29 июня, на официальном сайте столичного главка МВД РФ появилась информация о том, что в квартире на Шелепихинской набережной в Москве осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил законный представитель собственника квартиры. Хозяин заявил, что в его квартире находятся посторонние.

Выехавшие на место стражи порядка застали неких людей за «рисовкой» подписей, которых вскоре задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Всю документацию полицейские у них изъяли и начали проверку.

Видеозапись, запечатлевшая момент разоблачения «рисовки» в субботу попала в сеть. На ней трое молодых людей, сидящих за столом с бланками для подписей, заявляют, что «занимаются фрилансом» и «готовят документацию». Бланки, графики и агитки Соболь отчетливо видны на кадрах.

Стоит отметить, что Соболь и ее соратник Алексей Навальный горазды на обвинения в подделке подписей в адрес конкурентов на предстоящих выборах, однако в результате выясняется, что они сами не прочь прибегнуть к фабрикации. К примеру, накануне в штабе Навального заявили, что якобы в Москве был найден офис, где подделывали подписи за выдвижение нескольких кандидатов в Мосгордуму.

Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который как и Соболь баллотируется по 43-му избирательному округу, фигурировал в «разоблачении». Демократ отметил, что не имеет к этому никакого отношения. По мнению Митрохина, кому-то, по всей видимости, очень хочется снять его кандидатуру с выборов, так как он является фаворитом кампании от данного округа.