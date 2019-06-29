Западные издания, активно выпускающие новые публикации на тему обстановки в Идлибской зоне деэскалации, пестрят фейковыми данными о более чем двадцати уничтоженных больницах и школах, а также о якобы многочисленных жертвах среди мирного населения. От них не отстают и западные политические лидеры, которые постоянно заявляют о недопустимости страданий жителей Идлиба и разрушениях местной инфраструктуры.

Кроме того, Запад сообщает о готовности нанести новые удары крылатыми ракетами по территории САР, в качестве целей указывая «спасение гражданского населения региона». Федеральное агентство новостей (ФАН) разбирается в том, воплотит ли он эти угрозы в жизнь.

Агентство отмечает, что на Западе при этом без стеснения признают, что вся территория зоны деэскалации сейчас почти полностью контролируется боевиками из «Джебхат ан-Нусры»1(деятельность запрещена в РФ). Не стоит забывать, что Совет безопасности ООН признал эту группировку, появившуюся в Сирии в 2013 году как филиал «Аль-Каиды» 1 (деятельность запрещена в РФ).

Прибывающее из-за рубежа большое количество хорошо подготовленных и вооруженных боевиков в начале конфликта в САР позволило джихадистам отвоевать северо-запад Сирии у правительственных войск.

В интернете все еще можно найти видеоролики того периода, на которых запечатлены расправы над пленными сирийскими военными, отрезания голов священникам и правительственным чиновникам, взрывы храмов и жестокие расстрелы женщин.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с агентством прокомментировал складывающуюся ситуацию. По словам эксперта, террористы в Сирии благодаря усилиям Запада сейчас чувствуют себя абсолютно безнаказанно. У боевиков, заметил он, откуда-то регулярно появляется новое оружие и денежные средства. Кроме того, дихадистов в глазах западных обывателей представляют в качестве оппозиционных политических лидеров в САР.

«Очевидно, что Соединенные Штаты взяли скрытый курс на легализацию этих бандформирований», — заметил собеседник агентства.

1 Организация запрещена на территории РФ