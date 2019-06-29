Абэ заявил, что Япония и РФ совместно займутся туризмом и переработкой мусора на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая вместе с президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедших в Осаке переговоров, заявил, что к осени текущего года наши страны, приступят к реализации проектов в области переработки мусора и туризма на Южнокурильских островах.

Данная деятельность, по словам Абэ будет осуществляться в рамках совместной хозяйственной деятельности на территории Южных Курил.

«Мы согласовали бизнес-модели по туризму и области обработки отходов и договорились с осени начать несколько бизнес-проектов в этих сферах», - отметил Абэ, добавив также, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что японские граждане в августе-сентябре текущего года смогут посетить места захоронений своих предков в южной части Курильских островов.

Абэ также подчеркнул, что Москва и Токио демонстрируют успешное двустороннее взаимодействие по гуманитарным вопросам.