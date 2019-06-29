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Путин пригласил Абэ во Владивосток на Восточный экономический форум
14:47   29 Июня 2019
Россия

Реализации нацпроектов РФ помогут технологии и инвестиции из Японии

Реализации нацпроектов РФ помогут технологии и инвестиции из Японии

Японские инвестиции и технологии сыграют роль в реализации российских национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях «Большой двадцатки» 29 июня.

Он отметил, что на переговорах стороны приняли совместное заявление по дальнейшей работе. Документ стал частью плана сотрудничества по восьми направлениям.

«Мы видим, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией, сейчас порядка 270 японских компаний представлены на российском рынке, хорошо зарекомендовала себя деятельность Российско-Японского инвестиционного фонда», — отметил глава.

Реализации нацпроектов РФ помогут технологии и инвестиции из Японии

К тому же, растет и сотрудничество в сфере торговли. В прошлом году товарооборот вырос на 17 процентов, а в период с января по апрель текущего года набрал в весе еще семь процентов.

«Это говорит о том, что достаточно эффективно функционирует российско-японская межправкомиссия, последовательно реализуются проекты, намеченные по восьми направлениям, предложенным господином Абэ и российской стратегией по расширению торгово-экономического сотрудничества», — пояснил он.

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Автор: Анна Манц
#путин #япония #g20 #абэ #торговля

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