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14:17   29 Июня 2019
Россия

Капитанов, получивший назначение в Смольный, приостановил членство в ЛДПР

Капитанов, получивший назначение в Смольный, приостановил членство в ЛДПР

Олег Капитанов, который ранее распоряжением врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова был назначен на должность главы Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, сообщил, что на время приостанавливает свое членство в Либерально-демократической партии России.

Об этом в субботу сообщает информационное агентство «Невские новости», добавляя также, что Капитанов посетил праздник Сабантуй в деревне Энколово.

По словам Капитанова, решение приостановить свое членство в ЛДПР он принял в связи с назначением на новую должность, на которой первым делом собирается вывести из тени трудовые отношения в частном секторе:

«Я сейчас приостанавливаю членство в партии ЛДПР, потому что интересы петербуржцев гораздо важнее, и я сделаю все для того, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой», - отметил он.

По словам Капитанова, трудовые отношения необходимо вывести из теневого сектора, так как нужно обеспечить прямое и прозрачное пополнение бюджета. При этом он отметил, что, действуя на этом поприще, нельзя разрушить дружбу народов.

Также издание сообщает, что на праздник Сабантуй в деревню Энколово приехал и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который получил в подарок от татарской общины национальный костюм.

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Автор: Александр Люблинский
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