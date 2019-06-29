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14:23   29 Июня 2019
Россия

Япония и РФ продолжат переговоры по мирному договору

Япония и РФ продолжат переговоры по мирному договору

Токио и Москва договорились о дальнейшей работе над мирным договором, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ 29 июня. Он выступил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Вместе с тем, российский президент Владимир Путин отметил налаживание диалога по данному вопросу. 

«Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен», — сказал он.

Япония и РФ продолжат переговоры по мирному договору

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.

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Автор: Анна Манц
#япония #g20 #абэ #курилы #мирныйдоговор

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