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14:29   29 Июня 2019
Россия

Полиция Москвы обнаружила фабрику по «рисовке» подписей в поддержку Соболь и задержала подозреваемых

Полиция Москвы обнаружила фабрику по «рисовке» подписей в поддержку Соболь и задержала подозреваемых

Полицейские в Москве задержали нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборах в Мосгордуму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По информации агентства, в в правоохранительные органы поступило сообщение от законного представителя собственника квартиры, которая находится на Шелепихинской набережной в Москве. Хозяин жилплощади сообщил, что там находятся посторонние люди.

В результате выяснилось, что в квартире находились граждане, подделывающие подписи для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы. Их уже доставили в территориальный отдел полиции, изъята вся документация. Правоохранители начали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Минувшей ночью на странице «Пресненское. Пресня» во «ВКонтакте» появился пост о том, что житель района обнаружил на своей квартире место фальсификации подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. Момент разоблачения «рисовки» подписей попал на видео. Трое молодых мужчин не стали объяснять, чем занимаются в чужой квартире, ограничившись лишь термином «работа». Однако бланки, графики и агитки Соболь отчетливо запечатлены на видео.

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Автор: Варвара Ходкевич
#выборы #мосгордума #соболь

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