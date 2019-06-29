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13:38   29 Июня 2019
Россия

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.

Губернатор области Сергей Левченко указал, что при уточнении ущерба сумма может вырасти. На данный момент на компенсации предоставили 980 миллионов рублей. К тому же, людям, которые потеряли жилье, будет предложено несколько вариантов решения проблемы.

«Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах», — объяснил он.

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, что комиссия оценит ущерб как только сойдет вода. Сейчас составляется перечень пострадавших, которые сразу же получат по десять тысяч рублей. Далее определят, кому положены выплаты 50 и 100 тысяч, это зависит от нанесенного ущерба.

«А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется», — заявил он.

В Иркутской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в воде находятся четыре района, в которых пострадал 31 населенный пункт. Подтопленными оказались более 3,73 тысяч жилых домов, свыше 3,7 приусадебных участков, 32 объекта социального значения, 17 участков дорог и 13 мостов.

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

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Автор: Анна Манц
#паводок #компенсации #иркутскаяобласть

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