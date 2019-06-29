Лидеры G20 выпустили общее заявление по итогам саммита в Осаке

Страны «Большой Двадцатки» сожалеют из-за ухудшения политической и экономической обстановки в мире, о чем говорит в частности увеличение числа торговых конфликтов в мире и усиление геополитической напряженности.

Об этом говорится в общем коммюнике, с которым в субботу 29 выступили лидеры стран G20 по итогам завершившегося в Осаке саммита.

В ходе саммита лидеры обсуждали торговый спор между Соединенными Штатами Америки и Китаем, который отражается на всей мировой экономике, вопрос защиты климата, северокорейская ситуация, а также военные конфликты в Сирии и на Украине.

Формулируя итоговое заявление, лидеры «Большой 20» не пришли к единому мнению относительно формулировки осуждающей протекционизм, и в результате в тексте декларации они призывают лишь добиваться создания свободной и справедливой торговой среды. В документе также говорится, что, несмотря на усиление напряжения в торговой сфере, рынки должны оставаться открытыми.

19 из 20 лидеров, участвовавших в саммите, все, кроме президента США Дональда Трампа, подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению по климату. При этом все 20 стран взяли на себя обязательства уменьшать гендерные различия в сфере занятости и способствовать соблюдению прав женщин.

Также лидеры отметили необходимость предпринимать совместные действия, направленные на урегулирование проблемы миграции.

«Масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для разрешения фундаментальных причин перемещения людей, а также реагирования на растущие гуманитарные нужды», - говорится в документе.

Также лидеры «Большой 20» подтвердили право каждого государства самостоятельно определять, каким набором источников энергии пользоваться и каким путем идти к чистой энергетике.