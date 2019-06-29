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 США пока не будут вводить новые тарифы на китайский импорт

США пока не будут вводить новые тарифы на китайский импорт
12:47   29 Июня 2019
Весь мир

США пока не будут вводить новые тарифы на китайский импорт

США пока не будут вводить новые тарифы на китайский импорт

США на данный момент не планируют вводить новые пошлины на товары из Китая, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня.

«Я пообещал, что по крайней мере в течение какого-то времени мы не будем увеличивать пошлины в отношении Китая, мы не будем добавлять дополнительные огромные суммы — оставались еще [товары на сумму] 350 миллиардов долларов, которые могли быть обложены пошлинами», — сказал он.

Вашингтон продолжит работать с Пекином, чтобы понять, можно ли достичь соглашения. В целом, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином прошла отлично, переговоры остаются в повестке. Лидер Штатов уверен, что страны могут стать стратегическими партнерами, однако для этого республике необходимо открыть рынок для американских товаров.

«Если Китай откроется — он откроет тем самым самый большой рынок в мире, но пока что Китай закрыт для США, а вот США открыты для Китая. Этого никогда нельзя было допускать», — сказал он.

Вместе с тем, глава Америки добавил, что китайские партнеры будут закупать большой объем продуктов и сельскохозяйственной продукции у американских коллег.

США пока не будут вводить новые тарифы на китайский импорт

Летом прошлого года Вашингтон ввел повышенные таможенные пошлины на китайские товары, уже в сентябре Пекин зеркально ответил на шаг американцев. Объем импорта с повышенными тарифами составил тогда сотни миллиардов.

В начале декабря на аргентинском саммите G20 стороны заявили о торговом перемирии, однако уже в мае текущего года США повысили пошлины на товары из Китая до 25 процентов, заявив, что республика нарушила обязательства. Пекин симметрично ответил Вашингтону в июне, повысив пошлины на импорт американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

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Автор: Анна Манц
#сша #g20 #китай #трамп #торговля

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