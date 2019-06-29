США пока не будут вводить новые тарифы на китайский импорт

США на данный момент не планируют вводить новые пошлины на товары из Китая, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня.

«Я пообещал, что по крайней мере в течение какого-то времени мы не будем увеличивать пошлины в отношении Китая, мы не будем добавлять дополнительные огромные суммы — оставались еще [товары на сумму] 350 миллиардов долларов, которые могли быть обложены пошлинами», — сказал он.

Вашингтон продолжит работать с Пекином, чтобы понять, можно ли достичь соглашения. В целом, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином прошла отлично, переговоры остаются в повестке. Лидер Штатов уверен, что страны могут стать стратегическими партнерами, однако для этого республике необходимо открыть рынок для американских товаров.

«Если Китай откроется — он откроет тем самым самый большой рынок в мире, но пока что Китай закрыт для США, а вот США открыты для Китая. Этого никогда нельзя было допускать», — сказал он.

Вместе с тем, глава Америки добавил, что китайские партнеры будут закупать большой объем продуктов и сельскохозяйственной продукции у американских коллег.

Летом прошлого года Вашингтон ввел повышенные таможенные пошлины на китайские товары, уже в сентябре Пекин зеркально ответил на шаг американцев. Объем импорта с повышенными тарифами составил тогда сотни миллиардов.

В начале декабря на аргентинском саммите G20 стороны заявили о торговом перемирии, однако уже в мае текущего года США повысили пошлины на товары из Китая до 25 процентов, заявив, что республика нарушила обязательства. Пекин симметрично ответил Вашингтону в июне, повысив пошлины на импорт американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.