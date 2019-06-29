Путин и Абэ на переговорах обсудят заключение мирного договора

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед началом переговоров в Осаке, которые начались по окончании проходившего там же саммита «Большой 20», заявили, что обсудят весь комплекс двусторонних отношений.

По словам японского премьера, он рассчитывает на дискуссию на тему заключения мирного договора между нашими странами с учетом состоявшихся ранее встреч между переговорщиками и министрами.

«Также надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам», - добавил Абэ.

Путин, со своей стороны заявил, что будет рад обсудить весь комплекс российско-японских отношений, включая и заключение мирного договора.