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13:03   29 Июня 2019
Весь мир

СМИ рассказали, чего ждать от нового «химического» расследования ОЗХО в Сирии

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Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас сообщил о старте работы группы по выявлению лиц, которые ответственны за применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечает агентство, западные политики уже политиками не являются, а зарубежные информационные агентства более не могут называться средствами массовой информации, как и международные организации, которые только имитируют озабоченность в сфере соблюдения прав человека.

Эти инструменты используются в настоящее время сугубо в геополитических и финансовых интересах. С их помощью ведется информационная война. При этом жертвами складывающихся обстоятельств становятся простые граждане зарубежных стран, утратившие достоверные источники информации и ежедневно невольно потребляющие политическую пропаганду.

На сирийское руководство в очередной раз обрушились нелепые обвинения. Западные СМИ со ссылкой на международные и неправительственные организации уже на протяжении двух месяцев неустанно тиражируют избитые формулировки. Так они, вероятно, пытаются компенсировать отсутствие доказательств и фактов.

В ближайшее время к информационной атаке, по данным агентства, подключится и международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). В начале этой недели ее директор анонсировал начало работы новой группы по расследованию предполагаемых терактов в САР с применением химоружия.

Теперь, после расширения мандата ОЗХО может устанавливать виновников химических атак. Раньше такой прерогативой обладали международные суды и Совбез ООН. Инициатором данного решения выступила Великобритания. 

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #сми #озхо #химоружие

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