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11:33   29 Июня 2019
Весь мир

Путин заявил, что Москва не истерит по поводу ежедневного вмешательства Запада в дела РФ

Путин заявил, что Москва не истерит по поводу ежедневного вмешательства Запада в дела РФ

Западные партнеры ежедневно вмешиваются в дела России, однако Москва не истерит на эту тему.

Об этом на пресс-конференции в японской Осаке заявил президент РФ Владимир Путин подводя итоги саммита «Большой Двадцатки».

По словам российского лидера, в информационной среде все время продолжается какая-то полемика.

«Мы высказываем свое мнение.  А они этого не делают что ли? Да делают, конечно, постоянно. Мы же не шумим, не истерим по поводу того, что они постоянно вмешиваются в наши дела, хотя вмешательство идет в ежедневном режиме», — подчеркнул Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции в Осаке, президент России заявил, что Москва всегда будет отвечать зеркально на действия западных партнеров.

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Автор: Александр Люблинский
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