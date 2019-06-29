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11:31   29 Июня 2019
Россия

Глава петербургского «Метростроя» пообещал сдать три станции метро к 1 сентября

Глава петербургского «Метростроя» пообещал сдать три станции метро к 1 сентября

Гендиректор «Метростроя» Николай Александров заверил, что три новых станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена начнут работать уже к 1 сентября. Чистовые отделочные работы, по его словам, в подземке придется провести за 1-1,5 месяца.

Об этом он заявил в интервью пресс-секретарю временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Инне Карпушиной. По словам главы «Метростроя», сейчас организация находится в доверительных отношениях с городом, ей уже удалось решить проблему с долгами по заработной плате работникам.

«У меня сомнений нет, что будут готовы к 1 сентября. «Метрострой» сделает все», — подчеркнул Александров.

Речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Также в субботу, 29 июня на своей странице в «ВКонтакте» Александр Беглов рассказал об ускоренных темпах строительства новых станций петербургской подземки. Врио добавил, что по его поручению строительство всех трех вышеупомянутых станций метро должно завершиться к концу августа текущего года.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #строительство метро

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