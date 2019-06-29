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11:14   29 Июня 2019
Россия

Беглов рассказал об ускоренных темпах строительства новых станций метро

Беглов рассказал об ускоренных темпах строительства новых станций метро

Работы на строящихся станциях Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена ведутся ускоренными темпами, написал в субботу, 29 июня, на своей странице в «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Врио подчеркнул, что по его поручению туда постоянно выезжает вице-губернатор Эдуард Батанов, побывавший там накануне.

В настоящее время, добавил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы, ведется монтаж инженерных систем на строящихся станциях «Южная» и «Проспект славы». Там, заметил он, уже строятся подземные переходы к станциям. На «Дунайском проспекте”, по словам Беглова, уже приступили к выравниванию участка под благоустройство. 

«Еще раз подчеркиваю, что по моему поручению строительство всех трех станций должно завершиться к концу августа», — написал врио.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #строительство метро

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