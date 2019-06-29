Беглов рассказал об ускоренных темпах строительства новых станций метро

Работы на строящихся станциях Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена ведутся ускоренными темпами, написал в субботу, 29 июня, на своей странице в «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Врио подчеркнул, что по его поручению туда постоянно выезжает вице-губернатор Эдуард Батанов, побывавший там накануне.

В настоящее время, добавил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы, ведется монтаж инженерных систем на строящихся станциях «Южная» и «Проспект славы». Там, заметил он, уже строятся подземные переходы к станциям. На «Дунайском проспекте”, по словам Беглова, уже приступили к выравниванию участка под благоустройство.