Макрон заявил, что в ближайшие недели у него запланирована встреча с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги прошедшего в Японии саммита G20, рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным договорился о новой двусторонней встрече в течение ближайших недель.

По словам Макрона, в ходе встречи с Путиным обсуждались разные кризисы, в том числе ситуация на Украине и встречи «Нормандской четверки» на уровне глав государств и правительств . При этом французский лидер подчеркнул, что встреча в нормандском формате не должна проводится ради самой встречи.

«Я об этом сказал очень четко президенту Путину. Это предполагает, что произойдет эволюция по принятым позициям», - подчеркнул Макрон.

Также он отметил, что в последующие недели команды глав государств и министры встретятся и продолжат беседу. Также, по словам Макрона, сам он в скором времени встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения поднятых на саммите вопросов.