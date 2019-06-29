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10:50   29 Июня 2019
Весь мир

Путин заявил, что Мэй подняла на встрече тему Скрипаля

Путин заявил, что Мэй подняла на встрече тему Скрипаля

Российский президент Владимир Путин рассказал, что британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе встречи на саммите «Большой Двадцатки» в японской Осаке подняла тему Скрипаля и была жестко настроена по этому вопросу.

При этом президент РФ выразил уверенность в том, что здравый смысл восторжествует.

По его словам российско­-британские отношения восстанавливаются и встреча с Терезой Мэй на полях саммита G20 была нужна.

Об этом Путин заявил в субботу, подводя итоги прошедшего в Японии саммита на пресс-конференции.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #g20 #мэй #скрипаль

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