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10:12   29 Июня 2019
Россия

Путин посетит Саудовскую Аравию осенью

Путин посетит Саудовскую Аравию осенью

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что в его планах есть визит в Саудовскую Аравию этой осенью. Он встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня.

Глава России поблагодарил саудовского короля за приглашение. Он уверен, что будущее председательство Саудовской Аравии в G20 поспособствует решению приоритетных задач группы.

«Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства», — заверил Путин.

Путин посетит Саудовскую Аравию осенью

Бен Сальман, в свою очередь, передал приветствие от короля СА и отметил динамичное развитие отношений с Россией в сферах безопасности, культуры, политики, экономики и в военной области.

«Чем больше мы будем встречаться, тем больше будем находить возможностей для дальнейшего развития [связей]. Слава богу, у нас образуется взаимное доверие, будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений», — подчеркнул наследный принц.

Путин предложил бен Сальману, который возглавляет министерство обороны СА, обсудить сотрудничество федерации и королевства в энергетической сфере. Он отметил, что ситуация на рынке стабилизируется в большей степени благодаря усилиям Саудовской Аравии.

«Рад встрече и возможности поговорить по всем этим проблемам», — указал глава РФ.

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Автор: Анна Манц
#путин #g20 #саудовскаяаравия #сальман

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