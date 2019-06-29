США готовы заключить с КНР взаимовыгодное торговое соглашение

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить с Китаем торговый договор, который будет выгоден для обеих сторон, сообщило Центральное телевидение КНР 29 июня. Ранее Трамп встретился с китайским председателем Си Цзиньпином на полях «Большой двадцатки» в японской Осаке, мероприятие продлилось 80 минут.

«Американская сторона готова вместе с китайской стороной достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое будет иметь историческое значение», — заявил лидер Штатов.

Вместе с тем, он отметил, что у него нет враждебных намерений в отношении республики. Более того, Трамп надеется на развитие китайско-американских отношений.

«В вопросах, касающихся государственного суверенитета и достоинства страны, Китай обязан защищать свои коренные интересы», — подчеркнул в ответ Цзиньпин.

Летом прошлого года Вашингтон ввел повышенные таможенные пошлины на китайские товары, уже в сентябре Пекин зеркально ответил на шаг американцев. Объем импорта с повышенными тарифами составил тогда сотни миллиардов.

В начале декабря на аргентинском саммите G20 стороны заявили о торговом перемирии, однако уже в мае текущего года США повысили пошлины на товары из Китая до 25 процентов, заявив, что республика нарушила обязательства. Пекин симметрично ответил Вашингтону в июне, повысив пошлины на импорт американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.