Трамп назвал переговоры с Путиным отличной встречей с прекрасным парнем

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, которая продлилась полтора часа. Он побеседовал с обозревателем ВГТРК, сообщает «Россия 24» 29 июня.

«Я думаю, он [Путин] — прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил лидер Штатов.

Он отметил, что на встрече было достигнуто множество договоренностей, в частности, президенты инициировали торговлю между государствами. Трамп уверен, что между «двумя великими странами» обязаны быть торговые отношения.