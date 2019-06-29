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 Трамп назвал переговоры с Путиным отличной встречей с прекрасным парнем

Трамп назвал переговоры с Путиным отличной встречей с прекрасным парнем
9:27   29 Июня 2019
Весь мир

Трамп назвал переговоры с Путиным отличной встречей с прекрасным парнем

Трамп назвал переговоры с Путиным отличной встречей с прекрасным парнем

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, которая продлилась полтора часа. Он побеседовал с обозревателем ВГТРК, сообщает «Россия 24» 29 июня.

«Я думаю, он [Путин] — прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил лидер Штатов.

Он отметил, что на встрече было достигнуто множество договоренностей, в частности, президенты инициировали торговлю между государствами. Трамп уверен, что между «двумя великими странами» обязаны быть торговые отношения.

«Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — добавил глава США.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #путин #g20 #трамп

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