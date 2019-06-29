Трамп назвал переговоры с Путиным отличной встречей с прекрасным парнем
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, которая продлилась полтора часа. Он побеседовал с обозревателем ВГТРК, сообщает «Россия 24» 29 июня.
«Я думаю, он [Путин] — прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил лидер Штатов.
Он отметил, что на встрече было достигнуто множество договоренностей, в частности, президенты инициировали торговлю между государствами. Трамп уверен, что между «двумя великими странами» обязаны быть торговые отношения.
«Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — добавил глава США.