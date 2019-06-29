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9:17   29 Июня 2019
Россия

Путин отметил динамику отношений РФ и Египта

Путин отметил динамику отношений РФ и Египта

Российский президент Владимир Путин встретился с египетским коллегой Абделем Фттахом ас-Сиси на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня.

«Отношения наши [РФ и Египта] развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», — сказал лидер РФ.

Он напомнил, что на это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, утвержденный в октябре прошлого года. Вместе с тем, Путин поблагодарил ас-Сиси за подготовку и сопредседательство на саммите «Россия — Африка», который планируется провести в Сочи уже в этом октябре.

«Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своем развитии», — подчеркнул глава РФ.

Египетский лидер отметил, что отношения с Россией для него особо ценны, на них обращено отдельное внимание. Каир благодарит Москву за возможность использовать российские знания и экспертизу.

«Мы всегда стремимся к сотрудничеству, к развитию его во всех сферах, особенно в экономическом секторе, в торговой области, а также в борьбе с терроризмом», — указал ас-Сиси.

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Автор: Анна Манц
#путин #g20 #египет #ас-сии

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