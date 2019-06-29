Катапультное кресло для перспективного бомбардировщика проектируют в РФ

НПП «Звезда» проектирует катапультные кресла для перспективного бомбардировщика, рассказал ТАСС заместитель главного конструктора по науке, авиационным средствам спасения и системам заправки Виктор Шибанов.

«Мы ведем разработку катапультных кресел в рамках создания перспективного бомбардировщика. Работы сейчас находятся в стадии рабочего проектирования, это опытно-конструкторская работа. Конструкция этих кресел будет предусматривать особенности размещения их в кабине данного самолета», — сообщил он.

Уточняется, что все разработки проходят штатно, согласно графику.

Старт поставок перспективного авиационного комплекса дальней авиации на замену существующей линейке стратегических бомбардировщиков намечен на 2025–2030 годы после завершения испытаний.