Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

 Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью

Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью
Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

 Саакашвили рассказал, что его партия будет участвовать в выборах в Раду

Саакашвили рассказал, что его партия будет участвовать в выборах в Раду
Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

 Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике

Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике
Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

 Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью

Испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью
Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

 Саакашвили рассказал, что его партия будет участвовать в выборах в Раду

Саакашвили рассказал, что его партия будет участвовать в выборах в Раду
Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

 Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике

Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике
8:13   29 Июня 2019
Весь мир

Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы обсуждаем это, — сообщил Трамп. — Это сложная ситуация. Это, безусловно, проблема».

Ранее Вашингтон пригрозил, что Турция не получит истребители F-35, если согласится приобретать российские комплексы С-400. Турция многократно заявляла, что собирается сделать это вопреки угрозам США, первые ЗРК должны прибыть в Анкару уже в июле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#турция #трамп #c-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...