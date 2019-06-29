Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы обсуждаем это, — сообщил Трамп. — Это сложная ситуация. Это, безусловно, проблема».

Ранее Вашингтон пригрозил, что Турция не получит истребители F-35, если согласится приобретать российские комплексы С-400. Турция многократно заявляла, что собирается сделать это вопреки угрозам США, первые ЗРК должны прибыть в Анкару уже в июле.