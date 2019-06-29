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 Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике

Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике
7:44   29 Июня 2019
Весь мир

Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике

Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике

Лидеры стран «большой двадцатки» в субботу приступили к финальной стадии согласования совместного коммюнике,заявления по итогам саммита в японской Осаке, передает агентство Киодо.

Сообщается, что основная дискуссия развернется по вопросам торговли. Предполагается, что главы государств заявят о приверженности честной и свободной торговле без дискриминации.

Однако в вопросе экологии единства нет. Лидеры в целом согласны прекратить выбросы пластиковых отходов к 2050 году, но по другим аспектам есть противоречия. В частности, глава Франции Эмманюэль Макрон отказывается подписать итоговое коммюнике, если в документе не будет упомянуто Парижское соглашение по климату от 2016 года.

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Автор: Мария Милкевич
#g20 #саммит #коммюнике

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