Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

Более 500 человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Тулун Иркутской области, написано на сайте регионального управления МЧС.

Подтопление произошло из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ия.

«В течение прошлой ночи в городе Тулуне, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, не прекращались спасательные работы. За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек», — уточняется в сообщении.

Людей эвакуируют с помощью аэролодок спасателей и лодок, принадлежащих местным жителям. Восемь человек снял с крыш домов вертолет Ми-8 МЧС РФ. Поиск и спасение населения продолжается. В области сохраняется режим ЧС.