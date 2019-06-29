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7:29   29 Июня 2019
Россия

Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

Более 500 жителей эвакуированы из подтопленного города в Иркутской области

Более 500 человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Тулун Иркутской области, написано на сайте регионального управления МЧС.

Подтопление произошло из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ия.

«В течение прошлой ночи в городе Тулуне, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, не прекращались спасательные работы. За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек», — уточняется в сообщении.

Людей эвакуируют с помощью аэролодок спасателей и лодок, принадлежащих местным жителям. Восемь человек снял с крыш домов вертолет Ми-8 МЧС РФ. Поиск и спасение населения продолжается. В области сохраняется режим ЧС.

 

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Автор: Мария Милкевич
#мчс #иркутская область #подтопление

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