Королева Нидерландов и Иванка Трамп выступили на мероприятии о проблемах женщин в обществе

Мероприятие на тему расширения роли женщин в обществе состоялось в субботу на полях саммита G20 в Осаке. В числе спикеров были королева Нидерландов Максима Зоррегуэта и дочь американского лидера Иванка Трамп.

«Если бы у женщин на рынке труда были бы такие же возможности, как и у мужчин, то к 2025 году объем общемирового ВВП увеличился бы на 28 триллионов долларов», — отметила королева Нидерландов.

Она считает одним из способов добиться равноправия устранение разрыва между женщинами и мужчинами в плане доступа к технологиям.

«В небогатых странах процент пользования мобильным интернетом среди женщин на 26% меньше, чем у мужчин», — подчеркнула королева.

Также она напомнила, что в современном мире в ряде стран сохраняются ограничения для женщин в финансовой сфере — в частности, в странах с низким уровнем дохода у населения количество женщин, имеющих банковские счета, на 30 % меньше, чем мужчин.

Иванка Трамп призвала глав государств «большой двадцатки» работать в направлении расширения роли женщин в обществе.