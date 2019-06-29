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Королева Нидерландов и Иванка Трамп выступили на мероприятии о проблемах женщин в обществе

Королева Нидерландов и Иванка Трамп выступили на мероприятии о проблемах женщин в обществе

 Встреча Трампа и Си Цзиньпина стартовала в Осаке

Встреча Трампа и Си Цзиньпина стартовала в Осаке
7:01   29 Июня 2019
Весь мир

Королева Нидерландов и Иванка Трамп выступили на мероприятии о проблемах женщин в обществе

Королева Нидерландов и Иванка Трамп выступили на мероприятии о проблемах женщин в обществе

Мероприятие на тему расширения роли женщин в обществе состоялось в субботу на полях саммита G20 в Осаке. В числе спикеров были королева Нидерландов Максима Зоррегуэта и дочь американского лидера Иванка Трамп.

«Если бы у женщин на рынке труда были бы такие же возможности, как и у мужчин, то к 2025 году объем общемирового ВВП увеличился бы на 28 триллионов долларов», — отметила королева Нидерландов.

Она считает одним из способов добиться равноправия устранение разрыва между женщинами и мужчинами в плане доступа к технологиям.

«В небогатых странах процент пользования мобильным интернетом среди женщин на 26% меньше, чем у мужчин», — подчеркнула королева.

Также она напомнила, что в современном мире в ряде стран сохраняются ограничения для женщин в финансовой сфере — в частности, в странах с низким уровнем дохода у населения количество женщин, имеющих банковские счета, на 30 % меньше, чем мужчин.

Иванка Трамп призвала глав государств «большой двадцатки» работать в направлении расширения роли женщин в обществе.

«Страны, где женщины активно участвуют в трудовой деятельности с меньшей вероятностью будут насильственными способами стараться решить международные конфликты», — заявила она.

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Автор: Мария Милкевич

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