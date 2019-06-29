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6:21   29 Июня 2019
Весь мир

Встреча Путина с Меркель проходит на полях саммита G20

Встреча Путина с Меркель проходит на полях саммита G20

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.

Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием и сели за стол переговоров.

Ранее в пятницу Путин уже кратко переговорил с Меркель в кулуарах саммита.

Кроме обсуждения двусторонней повестки лидеры, вероятно, коснутся вопроса Украины. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин наверняка обсудит с Меркель проведение встречи в «нормандском формате».

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Автор: Мария Милкевич
#путин #меркель #g20

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