Встреча Путина с Меркель проходит на полях саммита G20
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.
Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием и сели за стол переговоров.
Ранее в пятницу Путин уже кратко переговорил с Меркель в кулуарах саммита.
Кроме обсуждения двусторонней повестки лидеры, вероятно, коснутся вопроса Украины. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин наверняка обсудит с Меркель проведение встречи в «нормандском формате».