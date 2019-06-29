Встреча Путина с Меркель проходит на полях саммита G20

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.

Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием и сели за стол переговоров.

Ранее в пятницу Путин уже кратко переговорил с Меркель в кулуарах саммита.

Кроме обсуждения двусторонней повестки лидеры, вероятно, коснутся вопроса Украины. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин наверняка обсудит с Меркель проведение встречи в «нормандском формате».