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Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

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6:16   29 Июня 2019
Политика

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин является позором государственной дипломатии, такое мнение выразил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.

Об этом он заявил в свете попытки президента страны Владимира Зеленского отправить министра в отставку. Скорик отметил, что в этом противостоянии он не занимает ни одну из сторон.

 

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата, я считаю, это важно — это элита, скажем так, государственной службы, всегда была элитой государственной службы, во все времена», — считает депутат.

Скорик добавил, что объявление внеочередных парламентских выборов для имеет для новоизбранного президента большое значение, так как Рада недееспособна, и без нее он не может назначить нового министра иностранных дел, генпрокурора и руководство СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что узнает о действиях внешнеполитического ведомствастраны на международной арене из интернета, а Климкин не обсуждал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Министр ответил на это, что был уполномочен не согласовывать этот вопрос с главой государства. Ранее Рада с небольшим перевесом проголосовала против отставки Климкина.

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Автор: Мария Милкевич
#рада #мид украины #климкин #зеленский

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