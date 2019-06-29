Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин является позором государственной дипломатии, такое мнение выразил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.

Об этом он заявил в свете попытки президента страны Владимира Зеленского отправить министра в отставку. Скорик отметил, что в этом противостоянии он не занимает ни одну из сторон.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата, я считаю, это важно — это элита, скажем так, государственной службы, всегда была элитой государственной службы, во все времена», — считает депутат.

Скорик добавил, что объявление внеочередных парламентских выборов для имеет для новоизбранного президента большое значение, так как Рада недееспособна, и без нее он не может назначить нового министра иностранных дел, генпрокурора и руководство СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что узнает о действиях внешнеполитического ведомствастраны на международной арене из интернета, а Климкин не обсуждал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Министр ответил на это, что был уполномочен не согласовывать этот вопрос с главой государства. Ранее Рада с небольшим перевесом проголосовала против отставки Климкина.