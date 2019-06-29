Эрдоган заявил об отсутствии отсрочки в поставках С-400 Анкаре
Отсрочки в процессе поставок ЗРК С-400 нет, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сообщил он.
Эрдоган отметил, что договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий для Турции в приоритете.
«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий», — подчеркнул турецкий лидер.