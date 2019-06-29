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5:52   29 Июня 2019
Весь мир

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочки в поставках С-400 Анкаре

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочки в поставках С-400 Анкаре

Отсрочки в процессе поставок ЗРК С-400 нет, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сообщил он.

Эрдоган отметил, что договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий для Турции в приоритете.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий», — подчеркнул турецкий лидер.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #турция #эрдоган #c-400

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