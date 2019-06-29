Главы МИД КНР и Франции встретились с генсеком ООН на саммите «большой двадцатки»

Глава китайского МИД Ван И, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и генсек ООН Антониу Гутерреш провели встречу в японской Осаке на полях саммита G20 и обсудили борьбу с климатическими изменениями.

Ван И в беседе с журналистами назвал прошедшие переговоры «очень успешными», «искренними и глубокими» и отметил, что стороны «достигли еще большего взаимопонимания».

Он призвал страны мира «в полной мере выполнять обязательства по Парижскому соглашению».

Гутерреш в ходе выступления по итогам встречи отметил ухудшение экологической обстановки на планете и ослабевающее желание политиков бороться с изменениями климата.

«Мы сталкиваемся с другой сложной ситуацией. Мы видим, что на местах дела идут хуже, чем ожидалось. Посмотрите на недавнюю волну жары в Европе, засухи, штормы, на все, что происходит в мире… Политическая воля угасает», — подчеркнул генсек ООН.

Он добавил, что недавняя конференция по климату в Бонне «не увенчалась успехом».