США и Саудовская Аравия заявили о намерении поддерживать устойчивый нефтяной рынок

Американский лидер Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в субботу на встрече во время саммита «большой двадцатки» в Осаке осудили «увеличившуюся агрессию со стороны Ирана» и заявили о приверженности поддержанию устойчивого международного нефтяного рынка, написано в Twitter администрации США.

«Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд только что встретились и обсудили усилившуюся агрессию со стороны Ирана. Оба лидера привержены поддержанию устойчивого международного рынка нефти перед лицом поведения Ирана», — сообщает Белый дом.

Уточняется, что встреча была продуктивной. Политики также обсудили «важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке», инвестиции и торговые отношения между двумя странами, а также проблемы, связанные с правами человека.

Накануне встречи Трамп заявил, что для него «большая честь» встретиться с саудовским наследным принцем. Он отметил, что королевство — хороший покупатель американской продукции, однако отказался отвечать на вопрос одного из журналистов, намерен ли он упоминать о убийстве в прошлом году в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.