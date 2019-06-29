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 США и Саудовская Аравия заявили о намерении поддерживать устойчивый нефтяной рынок

США и Саудовская Аравия заявили о намерении поддерживать устойчивый нефтяной рынок
4:59   29 Июня 2019
Весь мир

США и Саудовская Аравия заявили о намерении поддерживать устойчивый нефтяной рынок

США и Саудовская Аравия заявили о намерении поддерживать устойчивый нефтяной рынок

Американский лидер Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в субботу на встрече во время саммита «большой двадцатки» в Осаке осудили «увеличившуюся агрессию со стороны Ирана» и заявили о приверженности поддержанию устойчивого международного нефтяного рынка, написано в Twitter администрации США.

«Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд только что встретились и обсудили усилившуюся агрессию со стороны Ирана. Оба лидера привержены поддержанию устойчивого международного рынка нефти перед лицом поведения Ирана», — сообщает Белый дом.

Уточняется, что встреча была продуктивной. Политики также обсудили «важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке», инвестиции и торговые отношения между двумя странами, а также проблемы, связанные с правами человека.

Накануне встречи Трамп заявил, что для него «большая честь» встретиться с саудовским наследным принцем. Он отметил, что королевство — хороший покупатель американской продукции, однако отказался отвечать на вопрос одного из журналистов, намерен ли он упоминать о убийстве в прошлом году в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #g20 #нефть #трамп #саудовская аравия #аль сауд

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