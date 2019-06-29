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4:32   29 Июня 2019
Весь мир

МИД Венесуэлы считает, что санкции США против сына Мадуро вызваны провалом госпереворота

МИД Венесуэлы считает, что санкции США против сына Мадуро вызваны провалом госпереворота

Санкции против сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро — младшего говорят о неудачах Вашингтона по свержению легитимной власти в стране, гласит опубликованное в пятницу заявление МИД Венесуэлы.

 

В тексте отмечается, что власти и население Венесуэлы отвергают агрессию США и безуспешные попытки подорвать дух и волю народа. Поэтому Вашингтон решил принять незаконные меры против Николаса Эрнесто Мадуро Герры «с непонятной целью персонализации продолжающегося нападения» на Венесуэлу и ее лидера.

«Столкнувшись с постоянными неудачами, администрация Трампа в ее неудержимых попытках свергнуть конституционное правительство президента Николаса Мадуро пытается повлиять на его спокойствие, непосредственно нападая на членов его семьи», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу американский Минфин анонсировал санкции в отношении Николаса Мадуро — младшего. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких людей, поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы».

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Автор: Мария Милкевич
#санкции #венесуэла #мадуро #минфин сша

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