МИД Венесуэлы считает, что санкции США против сына Мадуро вызваны провалом госпереворота

Санкции против сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро — младшего говорят о неудачах Вашингтона по свержению легитимной власти в стране, гласит опубликованное в пятницу заявление МИД Венесуэлы.

В тексте отмечается, что власти и население Венесуэлы отвергают агрессию США и безуспешные попытки подорвать дух и волю народа. Поэтому Вашингтон решил принять незаконные меры против Николаса Эрнесто Мадуро Герры «с непонятной целью персонализации продолжающегося нападения» на Венесуэлу и ее лидера.

«Столкнувшись с постоянными неудачами, администрация Трампа в ее неудержимых попытках свергнуть конституционное правительство президента Николаса Мадуро пытается повлиять на его спокойствие, непосредственно нападая на членов его семьи», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу американский Минфин анонсировал санкции в отношении Николаса Мадуро — младшего. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких людей, поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы».