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3:55   29 Июня 2019
Весь мир

Песков сообщил, что Путин и Макрон на G20 говорили об Украине и «нормандском формате»

Песков сообщил, что Путин и Макрон на G20 говорили об Украине и «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон на встрече в пятницу на полях саммита G20 обсуждали Украину и «нормандский формат», рассказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет подготовка встречи в формате «два на два» — министры иностранных дел и министры обороны», — уточнил он.

Однако, отметил Песков, в настоящее время нет точной информации, когда может состояться такая встреча.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #франция #песков #g20 #нормандский формат #макрон

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